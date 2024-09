Prehiteva tudi najboljše tekmece, svoje vplivnice ne dohaja

V nadaljevanju preberite:

Z avtodomom in prikolico so se motokrosist Jan Pancar, oče Igor in dekle Lana zjutraj odpravili na zadnjo dirko sezone svetovnega prvenstva. Mestece Cozar v osrednji Španiji je oddaljeno približno 2200 km od Trebnjega. V ekipi TEM JP253 KTM vlada dobro vzdušje, saj je Pancar nazadnje na Kitajskem s petim mestom dosegel rezultat kariere. Na VN Kastilje-La Manche bo konec tedna padla odločitev o svetovnem prvaku v razredu MXGP, prvi oktobrski vikend pa bo namenjen pokalu narodov v Veliki Britaniji.

»Malo je že 'zafrknil', ampak ima še vedno lepe možnosti, da mu uspe. V motokrosu se lahko veliko zgodi že na enem štartu. Vsakemu se lahko pripeti padec, kot se je Timu v prvi vožnji. Če bo dobil kvalifikacije in obe vožnji, bo Prado težko vselej drugi. Vse je odprto,« o možnosti Tima Gajserja, da osvoji šesti naslov svetovnega prvaka, razmišlja Pancar. Razlika v Špančev prid je sedem točk.

