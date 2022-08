Olimpija ima sveti gral slovenskih fantov

V nadaljevanju preberite:

Albert Riera po sobotni šesti zaporedni prvenstveni zmagi dal jasno vedeti, kaj si misli o domnevno osvojeni šampionski zvezdici. Za zdaj gre Olimpiji in Špancu vse kot po maslu. S svojimi igralci opravlja vrhunsko poslanstvo, saj, med drugim, vodstvu zeleno-belih omogoča izpeljavo temeljite kadrovske reorganizacije v upravljalnem delu kluba in postavljanje trdnih temeljev. Nasmešek na obrazu Olimpijinega predsednika in glavnega vlagatelja Adama Deliusa se je na koprski Bonifiki širil do ušes. Zeleno-bela »scuderia« je pod Rierovo taktirko opravila še z na papirju tretjim velikim tekmecem v boju za naslov prvaka. Zanimivo, vse tri, Muro, Maribor in Koper, je premagala z 2:0. Pred vsemi si je nabrala tudi zajetno prednost, šest točk pred Koprčani, devet pred Sobočani in kar 14 pred Mariborčani.