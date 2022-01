Olimpija in Koper z močno dozo vitamina D

V nadaljevanju preberite:

Zadnji trije slovenski nogometni prvaki so zimski del priprav opravili v Turčiji, bodo torej podaljšali niz? Kandidata sta le dva: jesenski prvak Maribor in branilec naslova Mura. Celje je le še v boju za pokalno lovoriko. Vsi trije so minuli konec tedna končali priprave v zimski Antalyi, tekmeci pa v sončni Istri. Devet dni do prve tekme – zaostale z jesenskega dela nogometnega prvenstva med Olimpijo in Muro v Stožicah (9. februar) – ter 12 dni do 21. kola (12. februar) skoraj ni več neznank o tem, v kakšnih zasedbah se bodo klubi podali v boj za prvaka, Evropo in obstanek v ligi. V zadnjem tednu treningov in pripravljalnih tekem bodo le brusili podrobnosti.