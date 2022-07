Olimpija s polnim izkupičkom in brez prejetega gola

V nadaljevanju preberite:

Evropsko slovo ni načel Olimpijino ligaško formo. Tudi v mestnem derbiju so zeleno-beli prišli do tretje zmage in še tretjič brez prejetega gola. Utrujeni igralci in zdesetkana zasedba je zasluženo premagala Šiškarje, ki niso bili na pričakovani ravni. Kdo med zmagovalci pa so še posebej ugajali in bodo pred nedeljskim derbijem v Ljudskem vrtu, v katerega gre Olimpija s šestimi točkami prednosti, pod drobnogledom štajerskih tekmecev?