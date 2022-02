Olimpija v boju za prvaka že izzvala Maribor

V nadaljevanju preberite:

»Zbogom, naslov prvaka!« so se sprijaznili Prekmurci. »Zavedali smo se, kaj nam lahko prinese ta tekma. Ampak naš osnovni cilj je uvrstitev v Evropo,« je po porazu v zaostali tekmi 17. kola 1. SNL priznal Damir Čontala, naslednik šampionskega trenerja Mure Anteja Šimundže. Prvake je od šampionskega boja oddaljil nesrečni avtogol napadalca Nardina Mulahusejnovića že v 8. minuti. V nedeljo bo v Stožicah že vrhunec, tretji veliki derbi sezone med Olimpijo in Mariborom! Preberite, v kakšnem položaju pričakujejo nadaljevanje prvenstva Ljubljančani in Prekmurci ter kaj pravi Dino Skender.