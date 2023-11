Olimpijia v Celju tudi nad celjski kompleks

V nadaljevanju preberite:

V 15. kolu 1. SNL bo osrednja tekma nedeljska med vodilnimi Celjani in branilci naslova zeleno-belimi. Pod nogami gori Olimpiji, ki že zaostaja za osem točk, a imela bo navijače tudi v Kopru in Mariboru, kjer še zlepa niso opustili načrtov o naslovu prvaka. Celjani so v poldrugi sezoni zeleno-belim že »nabili« kompleks. V treh tekmah od petih so bili zmagovalci, poraženci le enkrat. A za oboje bi bil razplet brez zmagovalca tudi zmaga. Šampionske točke bodo lovili drugje. Samozavestni Celjani z Damirjem Krznarjem igrajo šele prvo resno tekmo, Rogaška in Domžale sta bila nekonkurenčna tekmeca. Zeleno-beli niti pod Zoranom Zeljkovićem še niso močni, kaj šele šampionski. Če kaj, potem je Zeljković lahko miren pri svojem delu. Tudi na Magistratu ima »Zoki pri Zokiju« podporo.