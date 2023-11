Olimpija se je v Grosupljem izvlekla z enajstmetrovkami

Prenovljeno tekmovanje v slovenskem nogometnem pokalu je že v 2. kolu prineslo več zanimivih tekem, dramatičnih razpletov in lokalnih praznikov. Največja kluba v Sloveniji sta se prebila v naslednje krog različno zanesljivo – Maribor spektakularno, Olimpija bolj ali manj srečno.

Štajerci so v sredo popoldne praznovali kar dvojno. Potem ko so se spomnili preminulih in obiskali njihove grobove, je bilo praznično tudi pod Kalvarijo. Dvoboj Maribora in Jurovskega Dola je pritegnil v Ljudski vrt 3500 navijačev, približno 1300 gostov je napolnilo del stare tribune med novinarji in sektorjem za »gostujočimi« vrati. Izšlo se je zmagovito za vijoličaste, ki so zmagali z 9:0.

Odločale enajstmetrovke

Uspešni so bili tudi zeleno-beli Ljubljančani, četudi so trepetali za zmago v Grosupljem do zadnje izvedene enajstmetrovke. Nogometaši Brinja, presenečenje prvega dela sezone v 2. SNL, so bili (pre)čvrst tekmec za evropsko Olimpijo, ki v 90. minutah ni mogla matirati domačega vratarja Urbana Trobca.

Trenerja Olimpije in Brinja, Zoran Zeljković in Urban Žohar. FOTO: Dejan Javornik

Prvi polčas je po videnem »pripadel« Olimpiji, v drugem so si lepše priložnosti priigrali gostitelji, toda po rednem delu igre ni bilo gola (0:0), odločali so streli z bele točke, pri katerih so opazno odločale izkušnje. V 3. krog pokala so se z izidom 4:2 uvrstili Ljubljančani, pri katerih so bili natančni Pedro Lucas, Mateo Karamatić, Mustafa Nukić in Sar Fadida, slabo je streljal le David Sualehe. Vratar Olimpije Denis Pintol – pet let starejši od Trobca – je ubranil en strel.

Razmere za igro niso bile najboljše. FOTO: Dejan Javornik

Škoda, da je navzoče zalil močan dež, saj je bil na obzorju pravi nogometni praznik v Grosupljem; dobrih 500 navzočih je kljub temu z aplavzom nagradilo glavne akterje. »Smisel pokalnega tekmovanja je širjenje priljubljenosti nogometa po celotni Sloveniji,« je zatrdil mariborski trener Ante Šimundža in najbrž zadel bistvo.