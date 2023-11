Zeleno-beli z Zoranom Zeljkovićem še brez izraženega igralnega sloga

V nadaljevanju preberite:

Pokalni preizkušnji nogometašev Celja v Krškem in Olimpije v Grosupljem sta le generalki za nedeljsko veliko ligaško bitko 15. kola, ki že lahko določi smer, po kateri se bo nadaljevala šampionska bitka: s Celjani v vlogi absolutnih favoritov za lovoriko ali z izenačenim trobojem, morda celo četverobojem za naslov prvaka.

V majici Celja izstopa Mark Zabukovnik, ki izhaja iz radomeljske nogometne akademije. Zanimivo je, da so ga prezrli pri Domžalah in Olimpiji. »Že dolgo nazaj so me želeli Domžalčani, a sem raje ostal v Radomljah. Lansko poletje pa je bilo Celje najbolj konkretno in vztrajno. Prestop je pomenil dobro odločitev,« je povedal Mark, ki bi lahko postal zeleno-beli igralec prihodnosti, toda namesto tega je le izzivalec Ljubljančanov in njihov tekmec. Nedeljski derbi je pred vrati, kaj pričakuje?