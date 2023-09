Po kanonadi lepih golov je Bravo prekinil črni niz z Domžalčani

Nogometaši Brava so v uvodnem dvoboju 11. kola Prve lige Telemach premagali Domžale s 3:2 (2:2) in prekinili črni niz. Domžalčanov namreč niso premagali na prejšnjih osmih tekmah.

Tekma se je začela s hitrim vodstvom zdesetkanih Domžalčanov, po podaji Filipa Stuparevića je s prostega strela z glavo zadel Benjamin Markuš, ki je žogo v visokem loku usmeril čez Matijo Orbanića. Ta je moral nekaj minut pozneje še enkrat posredovati, Bravo pa je prvič zagrozil v 20. minuti. Matej Poplatnik je odvzel žogo Zeniju Husmaniju, prišel do strela v kazenskem prostoru, Gašper Tratnik pa je preprečil izenačenje.

V 28. minuti se je za strel s skoraj 30 metrov odločil 17-letni Luka Topalović in le za malo zgrešil cilj, je bil pa osem minut pozneje natančnejši Jakoslav Stanković. Martin Pečar je žogo oddal na rob kazenskega prostora, od koder je močno in natančno meril Stanković za 1:1.

Še lepši gol je že v 38. minuti dosegel Pečar, ki je po podaji Matije Kavčiča iz kota z desne strani sam ostal na vrhu kazenskega prostora in z volejem žogo poslal pod stičišče prečke in vratnice za 2:1. Za Kavčiča je bila to šesta asistenca v sezoni, s čimer je najboljši v ligi.

To pa ni bil zadnji lep zadetek v prvem delu, še enega je za izenačenje na 2:2 v 43. minuti dosegel Jošt Pišek, ko je prav tako poslal žogo v zgornji kot s prostega strela z 18 metrov. Blizu je bil tudi Matic Ivanšek, saj je v 45. minuti zadel vratnico.

V 51. minuti je Lan Štravs po kotu z desne strani iz bližine zadel z nogo za 3:2. Strateg gostov Dušan Kosić je poskusil z menjavami priti do ugodnejšega razpleta in v 73. minuti bi Domžalčani do njega tudi lahko prišli, toda Gašper Trdin in Kavčič sta blokirala strela Markuša in Stuparevića iz bližine.

Prva Liga Telemach, 11. kolo

Sobota

Bravo – Domžale 3:2 (Stanković 36., Pečar 38., Štravs 50.; Markuš 1., Pišek 43.)

20.15 Mura – Celje

Nedelja

15.00 Rogaška – Olimpija

17.30 Kalcer Radomlje – Koper

20.15 Aluminij – Maribor