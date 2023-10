Prej Maribor, zdaj je Olimpija v prostem padu

Sezona 2023/24 na slovenskih nogometnih zelenicah z dogajanjem ne skopari. Najprej so bili v krizi Štajerci, a se zdi, da so z Antejem Šimundžo začeli novo, boljše poglavje, v vse večje težave pa se zdaj pogreza Olimpija. V tokratnem podkastu VAR tudi o prestižnem derbiju za angleški vrh, o formi slovenskih reprezentancev in Matjažu Keku, ki ima pred seboj izziv, a tudi veliko priložnost.

Tako prejšnji teden kot tokrat je tik po snemanju epizode podkasta VAR odjeknila trenerska »bomba« - pred tednom dni je Damir Krznar v Mariboru postal bivši, zdaj je povsem nepričakovano na izhodnih vratih Celja Albert Riera, ki je na pragu prestopa v francosko drugo ligo k Bordeauxu. Odhod Španca, ki se zdi zelo verjeten, bo tema naslednje epizode podkasta, tokrat sta bila v ospredju Olimpija in Maribor.

Ljubljančani so med tednom razočarali proti Slovanu, nato pa še poglobili krizo z remijem proti Radomljam v praznih, a tudi zelo razočaranih Stožicah. »Nadaljuje se stagnacija Olimpije na vseh ravneh. Dvoboj na tribuni so v sredo dobili Slovaki, dvoboj na zelenici so dobili Slovaki, tudi na klopi so dvoboj dobili gostje. Ta zadnji podatek je verjetno najslabši za Olimpijo in njeno trenutno podobo, je v prostem padu, reprezentančni premor ga bo prekinil, vprašanje pa, če ga lahko odpravi,« pravih rešitev ne vidi urednik športne redakcije Jernej Suhadolnik. Vsaj ne, dokler bo Joao Henriques sedle na ljubljanski klopi.

Podcast VAR nogomet

Ob rezultatski je vidna tudi kriza identitete, še nekaj tednov nazaj glavni aduti Olimpije so zdaj le še bleda senca sebe, opozarja Suhadolnik: »Proti Slovanu je bila zadnja linija res katastrofalna, a takšna je, ko vezna linija ne deluje in tukaj vidim še večji problem. Elšnik, Doffo in drugi so le še slaba kopija igralcev, ki smo jih spremljali nekaj mesecev nazaj. Če si poleti še lahko koga prodal za nek denar, trenutno kaže zelo slabo.«

Motiv in bojevit pristop za boljše čase

Tema pogovora je bil tudi Ante Šimundža, povratnik v Ljudski vrt, ki je na tribune kultnega mariborskega štadiona znova prinesel optimizem. »Šimundža je naredil, kar trener lahko v nekaj dneh naredi, mobiliziral je vse razpoložljive sile, stavil je na motiv in na bojevit pristop. Njegova roka bo v igri vidna šele čez nekaj tednov, prvi del je opravil z odliko. Znanje ima, Maribor pa ima nogometaše, ki mu lahko sledijo,« boljše čase Mariboru napoveduje Suhadolnik.

V zadnjem delu podkasta je beseda tekla tudi o slovenski reprezentanci, ki je na Brdu vstopila v teden dni priprav pred ključno tekmo s Finsko v razprodanih Stožicah. Glavni adut prihajajo na Gorenjsko v dobri formi, selektor Kek ima možnost, da ustvari veliko zgodbo: »Veseli nas lahko, da je Šeško začel tekmo z Bochumom, je v polnem pogonu, odigral je eno uro, kar je ravno prav. Veseli tudi, da je Šporar dal gol, v napadu je vse v redu, obramba je igrala, Kek ima ekipo na pladnju, da zloži pravo postavo za Finsko.«

V podkastu poslušajte tudi analizo dogajanja na sredini in v spodnjem delu lestvice 1. SNL, pregled dogajanja v Angliji z derbijem med Arsenalom in ManCityjem v prvi vrsti in tudi podrobnejši pogled proti reprezentančnemu tednu, ki je pred nami.