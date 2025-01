Olmo in Victor v drugem delu ne bosta mogla pomagati Barceloni

Španska nogometaša Dani Olmo in Pau Victor v drugem delu prvenstva ne bosta mogla pomagati Barceloni v boju za naslov španskega prvaka. Španska liga je namreč zavrnila prošnjo za podaljšanje registracije igralcev, ker po njenem mnenju isti klub v isti sezoni ne more obnoviti potekle licence.

Šestindvajsetletni igralec zvezne vrste Olmo, ki je imel pomembno vlogo pri zmagi Španije na evropskem prvenstvu, se je ponosu Katalonije pridružil avgusta iz Leipziga za približno 55 milijonov evrov, zaradi omejitev v klubskih proračunih je bil lahko prijavljen le za prvo polovico sezone, ki se je uradno končala 31. decembra. K temu so takrat pripomogle poškodbe soigralcev, ki so omogočile sredstva za prejemke Olma in tudi Victorja.

Ob konca leta je sodišče v Barceloni zavrnilo Olmovo zahtevo za začasno registracijo za preostanek sezone, kar je potrdilo tudi prizivno sodišče. Kljub odločitvi sodišč je Barcelona zaprosila za nove licence pri španski nogometni zvezi, saj je za 100 milijonov evrov prodala VIP sedeže na bodočem Camp Nouu, kar je povečalo njen proračun. S tem naj bi izpolnila finančna pravila, ne pa pravila zveze in lige, po katerem isti klub v isti sezoni ne more obnoviti potekle licence.

Španski mediji so po odločitvi vodstva lige zdaj poročajo, da namerava Barcelona vložiti pritožbo pri španski vladi, to pa ocenjujejo kot obupno in zadnjo priložnost, da obema igralcema dovoli igrati v domačih tekmovanjih.

Barcelona je na 19 tekmah zbrala 38 točk in je na tretjem mestu prve španske lige. Pred njo sta oba madridska kluba, Real ima 43, Atletico pa 41 točk.