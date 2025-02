Osasuna odščipnila točko Realu

Nogometaši madridskega Reala so v tekmi 24. kola španske lige v Pamploni pri Osasuni igrali le neodločeno 1:1. V večerni tekmi bo tako Atletico Jana Oblaka imel priložnost, da z zmago proti Celti skoči povsem na vrh lestvice.

Real, Atletico in Barcelona so bili pred tem kolom povsem skupaj na lestvici, ločili sta jih le dve točki (50-49-48). Po spodrsljaju Reala se lahko vrstni red precej spremeni, Barcelona bo tekmo tega kola igrala v ponedeljek z Rayom Vallecanom in bi se ob zmagi točkovno izenačila z večnimi tekmeci.

Real je sicer začel po pričakovanjih in z zadetkom Kyliana Mbappeja v 15. minuti tudi povedel. Toda za Madridčane so se stvari zapletle v 40. minuti, ko je Jude Bellingham dobil rdeči karton zaradi predolgega jezika.

V drugem polčasu so domači igralca več izkoristili, v 60. minuti je Ante Budimir uspešno izvedel najstrožjo kazen, potem ko ga je pred tem v kazenskem prostoru zrušil Eduardo Camavinga. Osasuna je do konca zdržala ob naletih Reala in tekmo končala z dragoceno točko. Za Real je bil tokratni dvoboj tretji zaporedni v ligi brez zmage.