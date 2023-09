Osmoljenec Sergio Ramos poslal Barcelono na vrh

Nogometaši Barcelone so v 8. krogu španske lige gostili Sevillo in zmagali z 1:0. Z zmago so se Katalonci vsaj začasno prebili na vrh lestvice.

Barcelona je do zmage prišla po zaslugi nekdanjega dolgoletnega branilca madridskega reala Sergia Ramosa, ki je v 76. minuti dosegel avtogol. V lastno mrežo je usmeril žogo po strelu mladega Lamina Yamala. Ta avtogol je imel še dodaten čar, saj je na družbenih omrežjih ob tem zaokrožil posnetek, kako je pred sedmimi leti takrat devetletni Yamal na igrišče kot deček pospremil prav Ramosa.

Barcelona, ki je prek Joaa Felixa zadela tudi prečko, ima zdaj 20 točk in je še neporažena, tako kot drugouvrščena Girona, ki ima 19 točk. Real Madrid je pri 18.

Lamine Yamal se je veselil zmagovitega gola. FOTO: Pau Barrena /AFP

V soboto bo ob 18.30 do tega kroga vodilna Girona gostila prav Real Madrid, pred tem bosta še tekmi Getafe – Villarreal in Rayo Vallecano – Mallorca, zvečer pa še baskovski derbi Real Sociedad – Athletic Bilbao.

V nedeljo ob 21. uri bo Jan Oblak z madridskim Atleticom gostil Cadiz, pred tem pa bo Almeria gostila Granado, Alaves Osasuno, Betis pa Valencio. V ponedeljek bosta krog zaprla Las Palmas in Celta Vigo.