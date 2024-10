Padla Ljudski vrt in Stožice, takšne sezone ne pomnijo

V nadaljevanju preberite:

Navdušenci nad slovenskim nogometnim prvenstvom so dobili novo potrditev, da se jim obeta izjemno napeta in nepredvidljiva sezona 2024/25. Dramatično utegne biti tako v boju za prvaka kot v boju za obstanek – na obeh koncih lestvice je prišlo konec tedna do pomembnih premikov, vodilno peterico pa ločijo pičle tri točke.

Najbolj napeto in dramatično tekmo je videlo dobrih 6000 navijačev pod mariborsko Kalvarijo. »Kalvarijo« so resda preživljali gostitelji, ki so ostali praznih rok v štajerskem derbiju s Celjem. Večje presenečene so videli v Ljubljani, kjer so Koprčani prizadejali Olimpiji drugi zaporedni poraz.

Tudi končnica stožiške tekme je bila dramatična, morda bi morali videti tudi kakšen rumeni karton več na obeh straneh, morda tudi še en kazenski strel. Edini gol je tako zabil koprski adut Omar El Manssouri, kar pomeni, da bodo prvoligaši odšli na reprezentančni premor izjemno izenačeni. Pozor, vodilno Olimpijo in petouvrščeni Bravo pred uradnim terminom Fife ločijo na lestvici pičle tri točke! Več v odklenjenem članku.