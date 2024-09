(VIDEO) Kosić: Bravo dela odlično, manjkata Zabukovnik in Karničnik

Olimpija je povečala prednost na lestvici 1. SNL po 8. kolu, toda že nocoj bi utegnila dobiti družbo na vrhu. V zaostalem štajerskem derbiju 2. kola se bosta pomerila Celje in Maribor (17), ki za zeleno-belimi zaostaja le tri točke. V prvem Delovem nogometnem podkastu z gostom, nekdanjim kapetanom Olimpije in šampionskim trenerjem s Celjem pred štirimi leti Dušanom Kosićem, je bil v ospredju še jutrišnji jutrišnji slovenski dvoboj v ligi prvakov med Janom Oblakom (Atletico Madrid) in Benjaminom Šeškom (Leipzig).

»Pričakovano so na vrhu najboljša moštva«

»Pričakovano so na vrhu najboljša moštva. Moje simpatije gredo sicer Bravu, zaradi trenerja Aleša Arnola. Dobro ga poznam, odlično opravlja svoje delo. Šiškarjem privoščim, ker imajo stabilnost in bodo trd oreh za druge,« je Kosić v uvodu izpostavil dogajanje v 1. SNL in moštvo iz vrha, pogled proti proti domači fronti in glavni tekmi, štajerskemu derbiju, je usmeril Gorazd Nejedly.

»Bravo bo delal zmedo favoritom, celjska tekma pa je pomembna iz več zornih kotov: Celjani iščejo pot proti vrhu in stik s tekmeci, Maribor ima zdaj tudi širino, ki jo je trener Ante Šimundža tako pogrešal. Z enajstimi dobrimi lahko tekmuješ, s 16, 17 igralci, Maribor pa jih ima zdaj 20, osvajaš lovorike. Celje se s porazom lahko poslovi od obrambe naslova, težko bo v naslednji 28 tekmah proti tako močni Olimpiji in jeseni le ligaškemu Mariboru nadoknadil velik zaostanek. Tudi na Murine prebliske velja računati, s prihodom vlagatelja Georga Junčaja so ambicije močno porasle,« je povedal Delov nogometni komentator. Kosić je dodal svoj s strokovni podpis.

Gost v Delovem nogometnem podkastu VAR Dušan Kosić (desno) je odprl številne zanimive teme in razkril strokovne uganke. FOTO: Marko Feist

»Za njima sta različni tekmi. Koper je v Ljudskem vrtu že znal presenetiti in je težko govoriti, ali je Maribor zdaj tako dober, ali pa je Koper omogočil lažje delo gostiteljem, ker je zapravil svoje priložnosti. Celjani so v obdobju, ko trener Albert Riera zlaga mozaik po svoji volji, toda na igrišču je učinek povezan tudi s kakovostjo posameznikov in stanjem v slačilnici. Ko si sproščen, si učinkovit, ko stvari niso v najlepšem redu, se ti dogajajo takšne stvari, kot se Celju. Bil sem v položaju, ko je moje moštvo nizalo priložnosti in jih zapravljalo. Ko jih preveč, to postaja breme. Pri Celjanih se vidi, kako je, ko ni glavnih igralcev. Z Markom Zabukovnikom in Žanom Karničnikom bi bilo vse drugače. Toda v naši ligi mi je všeč, da vsak lahko premaga vsakogar, ko ima moštvo dobro dnevno formo,« je Kosić odprl eno od premnogih – velja jih slišati – tem in opozoril na najpomembnejši del. To je oblikovanje moštva, na katerega vpliva »milijon« stvari, in na izjemno delo Zlatka Zahovića.

Slovenski derbi v ligi prvakov

Jernej Suhadolnik je že v polni pripravljenosti za spektakle v posodobljeni »creme de la creme« ligi. »A težko bomo v prvem delu lige prvakov videli tekmo podobno Olimpije z Rijeko. Šeško ali Oblak, bo kapetan ohranil nedotaknjeno mrežo ali bo napadalec med strelci?« je izzval športni urednik in Delov ekspert za ligo prvakov.

»Oba sta odlična, oba bosta šla naprej, za oba tekma ni odločilna. Vrhunsko pa je, da imamo Šeška. Tako mlad s svojimi dejanji, ko eno uro po tekmi navijačem deli avtograme in selfije kljub naporom, ki jih je imel, kaže redko videna odprtost. Ampak v profesionalnem svetu, če želiš biti globalna zvezda, moraš to početi. Gre mu odlično. Se bo pa moral soočiti s tem, da se na tej ravni vedno zahteva popolna tekma,« je hvalil našega odličnega napadalca Kosić.