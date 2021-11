Padla velikana si rešujeta kožo s šok terapijo

V nadaljevanju preberite:

Trije evropski velikani, stoodstotni Bayern ter Juventus in branilec lovorike Chelsea, ki se bosta pomerila za prvo mesto v skupini, so si že na prvih štirih tekmah nogometne lige prvakov zagotovili napredovanje v osmino finala, dva bosta trepetala vsaj še nocoj in oba bosta imela na klopi drugega trenerja kot pred tremi tedni. Barcelona in Manchester United bosta želela že dodobro pokvarjeni domači sezoni rešiti na evropski sceni.