Pazi, kaj si želiš: Nemca lahko dobita bivše ali drug drugega

Favoriti Lige Prvakov

naslovov v LP ima osem četrtfinalistov: Real 13, Bayern in Liverpool po 6, Porto 2, Chelsea in Borussia po 1

Sprememba obrodila sadove

Kdor bo izžrebal Borussio, bo moral opraviti z Erlingom Brautom Haalandom. FOTO: Guenter Schiffmann/Reuters

Thomas Tuchel stavi na Hakima Ziyecha. FOTO: David Klein/ Reuters

V ligo prvakov prek lige prvakov

Jürgen Klopp se je znašel v kočljivem položaju. FOTO: Tadej Regent

Pred začetkom sezone v nogometni ligi prvakov bi verjetno vsak od favoritov podpisal, da bi se v četrtfinalu srečal s Chelseajem. Zdaj so stvari malce drugačne. Londončani so zasenčili Atletico in ob tem pokazali moč, s katero pred žrebom v Nyonu sporočajo konkurenci, da se ne bojijo nikogar.Chelsea in evropski prvak Bayern sta še zadnja udeleženca četrtfinala LP, potem ko so modri v žep spravili Atletico, Bavarci pa Lazio. Pridružila sta se madridskemu Realu, Portu, Liverpoolu, Borussii iz Dortmunda, PSG in Manchester Cityju. To pomeni, da med osmerico najboljših ni kluba iz italijanske serie A in tudi nobenega Slovenca.Žreb parov četrtfinala in polfinala bo danes točno opoldne na sedežu Uefe. V nasprotju z žrebom osmine finala tokrat ne bo nosilcev in protekcij. Vsak se bo lahko srečal z vsakim in vsakdo bo lahko imel povratno tekmo doma. V prvi polovici aprila se bosta torej lahko srečala nemška rivala Bayern in Borussia ali zadnja angleška prvaka Liverpool in Man. City, morda tudi zadnja finalista Bayern in PSG ...Že pogled na klube razkriva, da je največja želja vseh presenetljivi Porto, a ta je izločil Juventus, četudi je večino tekme v Torinu igral z 10 možmi. Drugi na seznamu želja bi že lahko bil Chelsea, ki je jeseni deloval neprepričljivo, zato je moral oditi trener Frank Lampard. Zamenjal ga je Thomas Tuchel, ki mu pred tem ni uspelo osvojiti naslova s PSG in je Pariz zapustil na božični večer. Brezposeln je bil samo nekaj tednov, kmalu po novem letu se je oglasil Chelsea, z njim pa so modri neporaženi že na 13 zaporednih tekmah. Nič čudnega, da 47-letni nekdanji branilec kipi od samozavesti.»Igramo s posebno povezanostjo, z njo lahko naredimo velike stvari. Prepričan sem, da nihče noče igrati proti nam. Še bolj verjamem, da se mi ne bojimo nikogar. Lahko premagamo kogarkoli,« je po zanesljivi predstavi proti vodilni ekipi španske lige povedal Tuchel, ki se mu obrestuje prehod na igro s tremi branilci. To mu daje nadzor na sredini igrišča, Atletico si ni priigral niti ene resne priložnosti.Vseeno Nemec vidi rezerve. »Moramo se izboljšati v nasprotnih napadih, razmišljati še bolj napadalno, uporabljati glave in izkoriščati prazen prostor. Rad bi, da bi bili bolj 'klinični' v zaključkih,« pravi Tuchel, ki počasi prebuja Maročana Hakima Ziyecha. »Pri Ajaxu je bil vajen drugačne vloge. Prilagaja se in zadetek mu je veliko pomenil. Računam nanj,« pravi Tuchel, ki si morda želi za naslednjega tekmeca PSG, s katerim bi poravnal račune.Chelsea je četrti v premier league in se oklepa mesta, ki še vodi v ligo prvakov. Ta se vse bolj izmika angleškemu šampionu Liverpoolu, ki je šesti s petimi točkami zaostanka za četrtim. Še najlažje se bo prebil med elito, če bo postal evropski prvak. »Če se ne bomo uvrstili v ligo prvakov, bo to hud finančni udarec za klub, zato se bomo še toliko bolj borili za lovoriko,« si pred žrebom grize nohte trener Jürgen Klopp, ki se lahko ponovno sreča s svojim nekdanjim klubom Borussio ali z rojakom Tuchlom ...