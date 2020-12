Pele se je čustveno odzval na Messijev rekord

Lionel Messi je v dvoboju proti Valenci dosegel rekordni 643. gol tako da je njegov strel z bele točke gostujočli vratar ubranil, odbito žogo pa je le spravil v mrežo. FOTO: Albert Gea/Reuters

Nogometni zvezdnikje ob neodločenem izidu z Valencio 2:2 dosegel 643. gol v dresu Barcelone in tako izenačil rekord Peleja po številu doseženih golov za en klub.Sloviti Brazilec je izenačitev tega mejnika pospremil z besedami: »Zelo te občudujem, Messi,« je poročanje brazilskih medijev povzela nemška tiskovna agencija dpa.Messi je rekord izenačil v 14. kolu španske primere division. V Barceloni je Messi Pelejev rekord izenačil v sodniškem dodatku prvega polčasa, ko je najprej streljal z bele točke, vratar je žogo odbil, to pa je nato Argentinec le poslal v mrežo. Takrat je sicer izid izenačil, pred njim je za goste zadel. Za Barcelono je nato zadel še, za Valencio paPotem ko je Messi izenačil Pelejev rekord, je brazilska nogometna legenda izrazila občudovanje nad argentinskim zvezdnikom.»Zgodbe, kot je najina, o ljubezni do istega kluba že tako dolgo, so v nogometu žal vse bolj redke. Zelo te občudujem, Messi,« je Pele, ki je oktobra praznoval 80. rojstni dan, zapisal na Instagramu ob fotografiji Messija.»O Rei« (Kralj) je toliko golov, kot jih ima zdaj na svojem računu Argentinec, dosegel med letoma 1957 in 1974 v dresu svojega Santosa.»Ko ti srce prekipeva od ljubezni, je težko spremeniti smer. Tako kot ti vem, kako je nositi vsak dan isti dres. Tako kot ti vem, da ni nič takega kot kraj, kjer se počutiš kot doma,« je še zapisal Pele.