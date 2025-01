Po 35 letih se je razšel z ženo

Eden najbolj uspešnih nogometnih trenerjev Pep Guardiola (53) je z Manchester Cityjem osvojil šest naslovov angleškega prvaka in tudi ligo prvakov, toda v tej sezoni mu ne gre po načrtih, sinjemodri so šele na šestem mestu v premier league in očitno ne bodo ubranili lovorike.

Usodna sta bila predvsem lanska november in december, v katerih je City zbral devet porazov in le dve zmagi. Naključje ali ne, ravno v tem času je bil katalonski trener razdvojen tudi v zasebnem življenju. Konec leta je padla odločitev, da se bosta dokončno razšla z ženo Cristino Serra. Par, ki se je spoznal leta 1990 in se poročil leta 2014, je sicer živel ločeno že pet let, odkar se je Cristina vrnila iz Anglije v Barcelono, kjer vodi uspešno modno firmo. Skupaj s tremi otroki, Mario (24), Mariusom (22) in Valentino (17) živi v 10 milijonov evrov vrednem dvorcu v elitni soseski Pedarlbes v Barceloni.

Guardiola od leta 2021 stanuje v luksuznem apartmaju v Salfordu blizu središča Manchestra, za katerega je odštel 3,5 milijona evrov. Apartma je v zasebnem delu hotela s 16 nadstropji, Guardiola ima 24-urni dostop do 18-metrskega notranjega bazena s savno in fitnesom. Pep in Guardiola sta se sicer spoznala v Barceloni, ko je bilo nogometašu šele 18 let. Ohranila naj bi prijateljske odnose.