Konec ugibanj, Guardiola še ne pakira kovčkov

Usoda Pepa Guardiole je dolgo visela v zraku, glavni trener Manchester Cityja pa je držal obljubo, da bo najkasneje do zime sporočil, če bo ostal na klopi sinje modrih. Vodstvo ga je uspelo prepričati, da vsaj še leto dni ostane trener sinje modrih, kar je v turbulentnem obdobju, v katerem so se znašli, odlična novica za navijače Cityja.

Guardiola je podpisal enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za dodatno leto, škarje in platno ima v rokah 53-letni katalonski strateg. Če bo novo pogodbo oddelal do konca, torej do leta 2026, bo na klopi Manchester Cityja ostal celo desetletje. Ob minulem nizu štirih porazov je Guardiola dejal, da ga prav takšne težke preizkušnje še bolj motivirajo za delo, očitno dovolj, da je podpisal novo pogodbo s klubom.

FOTO: Paul Childs/Reuters

Uradna potrditev naj bi sledila v naslednjih dneh, a je dogovor po navedbah angleških medijev že podpisan. Guardiola bo v novi sezoni dobil tudi novega športnega direktorja v Manchestru, dolgoletnega prijatelja Txixija Begiristaina bo zamenjal Hugo Viana, ki si je skok navzgor prislužil z dobrim delom pri Sportingu.