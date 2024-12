Najtemnejše obdobje Guardiole v njegovi karieri se kar noče končati

Chelsea se po zmagi s 4:3 nad mestnim tekmecem Tottenhamom vse bolj uveljavlja kot resen igralec na vrhu lestvice. S šestimi zaporednimi tekmami brez poraza in tremi zaporednimi zmagami s skupnim izidom 10:2 se ekipa Enza Maresce vzpenja in trenutno zaseda drugo mesto. A trener modrih ostaja previden: »Nismo še pripravljeni. Potrebujemo čas, da izpopolnimo naš slog igre,« je dejal po zadnjem londonskem derbiju.



Španec se je opravičil za dva spodrsljaja na tekmi proti Tottenhamu. FOTO: Instagram @cucurella3

Kljub navdušujoči napadalni igri, kjer izstopa predvsem, ter pozitivnemu doprinosuin, obramba ostaja šibka točka., eden ključnih branilcev, je na derbiju proti Tottenhamu storil dve hudi napaki, ki sta neposredno pripeljali do prejetih golov in zaostanka z 0:2. Po tekmi je Španec na družbenem omrežju objavil fotografijo svojih nogometnih čevljev v smetnjaku z zapisom: »Oprostite, navijači Chelseaja.« Fotografijo je kmalu zatem izbrisal.

Chelsea igra tvegano tranzicijsko igro in skuša žogo hitro pripeljati do nasprotnikovega gola. Letos so Londončani storili največ napak v ligi, ki so neposredno vodile do prejetih golov (5), kar kaže na pomanjkanje nadzora v ključnih trenutkih in neizkušenost v zadnji vrsti. Chelsea ima najmlajšo ekipo v ligi – povprečna starost igralcev je 23 let in 234 dni.

Na vprašanje, ali je Chelsea v boju za naslov, je italijanski strateg odgovoril: »Nismo še pripravljeni,« a dodal: »V naslednjih petih do desetih letih bi Chelsea lahko dominiral v angleškem nogometu.« S tem se je strinjal tudi Palmer, ki je na vprašanje, ali se borijo za naslov, preprosto odgovoril: »Ne.«

Manchester City, ki je dolga leta simboliziral dominacijo, se letos sooča z nepričakovano krizo. Remi proti Crystal Palace s 2:2 jih je pustil na četrtem mestu, z osmimi točkami zaostanka za vodilnim Liverpoolom. Pep Guardiola je po tekmi priznal: »To je naša sezona trpljenja.«

Težave Cityja niso omejene zgolj na rezultate. Moštvo je letos prejelo največ golov v prvih 15 minutah tekem (7), kar jih pogosto sili v lovljenje rezultata. Proti Palaceu so se dvakrat znašli v zaostanku, pri čemer je obramba – z izjemo Rubena Diasa – delovala neučinkovito.

Guardiola se spopada tudi z izčrpanostjo ekipe. Bernardo Silva in Ilkay Gündogan sta bila vidno utrujena, medtem ko je Jack Grealish začel tekmo na klopi. Kljub težavam Guardiola ostaja optimističen: »Imamo kakovost in mentalno trdnost. Naši igralci se bodo vrnili, vprašanje je le časa.«

Jamie Vardy blesti tudi pri 37. letih. FOTO: Adrian Dennis/AFP

Leicester City, ki se bori za obstanek, je s povratkom proti Brightonu pokazal, da je še vedno sposoben presenečati. Jamie Vardy, kapetan in ikona kluba, je v 86. minuti znižal zaostanek na 1:2, nato pa v sodnikovem dodatku asistiral Bobbyju De Cordova-Reidu za izenačenje.

Pri 37 letih je Vardy postal drugi najstarejši igralec v zgodovini prve angleške nogometne lige, ki je na eni tekmi dosegel zadetek in podal za gol. Trener Ruud van Nistelrooy je bil poln hvale: »Jamie je neprecenljiv. Njegova zbranost in sposobnost odločanja v ključnih trenutkih sta prava umetnost.«

Fullham je presenetil in remiziral z Arsenalom. FOTO: Justin Tallis/AFP

Medtem ko velikani, kot so Newcastle, Manchester United in Tottenham, težko najdejo pravo formo, manjše ekipe, kot so Bournemouth, Brentford in Fulham, presenečajo z organiziranim in inovativnim nogometom. Brentford je ta vikend premagal Newcastle, Bournemouth je po zaostanku premagal Ipswich Town, Fulham pa je remiziral z Arsenalom. Ključ do njihovega uspeha je stabilno vodenje trenerjev, kot so Marco Silva, Thomas Frank in Andoni Iraola, ki z omejenimi viri dosegajo izjemne rezultate.