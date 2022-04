Pep lahko pokaže, kaj ga je naučil Ancelotti

V nadaljevanju preberite:

Kmalu bo minilo osem let od morda najbolj bolečega poraza v trenerski karieri Pepa Guardiole. V Münchnu mu ga je na povratni tekmi polfinala lige prvakov prizadejal Carlo Ancelotti, ki je šel z madridskim Realom nato »do konca« in osvojil težko pričakovani deseti evropski naslov v zgodovini kraljevega kluba. Guardiola je nato nanizal štiri zmage proti izkušenemu Italijanu, ko je ta med letoma 2019 in 2021 sedel na klopi Evertona, a liga prvakov je seveda nekaj povsem drugega. Za nameček bi lahko Real pred povratno tekmo že proslavil državni naslov, svojega drugega v ravno toliko letih, medtem ko City na Otoku še vedno bije epsko bitko z Liverpoolom.