Pet let ne bo smel na tekme

Navijač italijanskega nogometnega prvoligaša Fiorentine, ki je rasistično žalil branilca Napolija Kalidouja Koulibalyja, je dobil petletno prepoved vstopa na nogometne štadione.

Incident se je zgodil pred tremi tedni po koncu tekme, ki jo je v Firencah dobil Napoli. S preiskavo so našli navijača Fiorentine in ga kaznovali. Italijanska nogometna zveza vodi svojo preiskavo, njeni rezultati bodo znani prihodnji teden.

Pri Fiorentini so pomagali pri identifikaciji navijača in upajo, da ne bodo deležni dodatne kazni. Prav tako je kazen dobila skupina ultra navijačev Empolija, ki je z baseballskimi kiji napadla navijače Venezie 11. septembra. Četverica je dobila triletno prepoved obiska tekem, a sta dva med njimi bila že prej kaznovana, tako da sta dobila pet- in osemletno kazen.