Piksi selektor Srbije

Nekdanji nogometaš Crvene Zvezde in reprezentance Jugoslavije Dragan Piksi Stojković je postal novi selektor Srbije. Nasledil je Ljubišo Tumbakovića, ki so ga odpustili, ker se ekipi pod njegovo taktirko ni uspelo uvrstiti na evropsko prvenstvo.



»Dosegli smo dogovor o sodelovanju. Tehnične podrobnosti pogodbe moramo še doreči, naslednji teden pa bo še njegova uradna predstavitev,« je novinarjem povedal prvi mož Nogometne zveze Srbije (FSS) Marko Pantelić.



Nekdanji nogometni zvezdnik Stojković je igral še za Radnički Niš, Marseille, Verono in Nagoyo, na 84 tekmah pa je oblekel modri dres nekdanje Jugoslavije. Kot trener je vodil kitajski Guangzhou City in japonsko Nagoyo, kjer je sicer končal igralsko pot.

