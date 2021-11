Pique se brani: Xavi sploh ni vedel, o čem govorim

Gerard Pique je ob svojem zdaj že tradicionalnem gostovanju v oddaji baskovskega youtuberja Ibaija Llanosa potrdil, da bosta skupaj sredi decembra v dvorani Sant Jordi predstavila svojo ekipo v League of Legends. A kot vedno je bilo dovolj časa tudi za nogometna vprašanja, Pique pa je o njih spet spregovoril brez dlake na jeziku. Najbolj je v zadnjih dneh oziroma tednih v Kataloniji odmevala menjava trenerja članske nogometne ekipe, kamor se je po več letih v Katarju vrnil Xavi Hernandez, ki bo po igralski upokojitvi na klopi članov nasledil Ronalda Koemana.

Po tem, ko je Xavi svoje službovanje začel z več izjavami o domnevnem pomanjkanju profesionalizma oziroma pravil obnašanja v trenutnem moštvu, so številni to dojeli kot ostro puščico v smeri Piqueja, ki se je v zadnjih letih bolj kot z igranjem nogometa ukvarjal z drugimi posli. Tudi zato je odmevala njegova odpoved gostovanja v oddaji El Hormiguero, za katero naj bi stal ravno Xavi.

Težavo predstavljajo tisti, ki si takšne novice izmišljajo

»Ljudje imajo neko mnenje zato, ker jim mediji govorijo tisto, kar si želijo slišati. Če bi vedeli, zakaj sem zares odpovedal ... Xavi za to sploh ni vedel,« trdi Pique. »Ljudje na koncu dobijo tisto, kar jim postrežejo. Težava so tisti, ki si to izmišljajo. To je težava. Xaviju sem moral razložiti, za kaj se je sploh šlo, saj sploh ni vedel, o čem govorim. Moral sem mu pojasniti, da sem intervju res odpovedal, a to sem naredil, ker sem si to pač želel. Konec koncev je postavil neka pravila igre, pred vsako takšno obveznostjo oziroma potovanjem se moraš pogovoriti z njim. Na koncu se mi je zdelo bolje, da o tem sploh ne bi govorila, intervju sem odpovedal, ker ga niti slučajno nisem želel prositi za dovoljenje. To je vse. Seveda bi intervju rad opravil, sicer nanj ne bi pristal, zdaj že iščemo drug datum. Na koncu koncev je pogosto ogromna razlika med tistim, kar ti povedo, in tistim, kar je res. Od tega, da moraš v javnosti popravljati trditve, si tudi že naveličan.«

Dodal je še: »Zdi se, da je Xavi prišel z namenom, da vtisne svoj pečat. Postavil je pravila, ki se nam vsem zdijo genialna. A po besedah nekaterih je storil marsikaj, kar sploh ne drži.«