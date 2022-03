Plačani virtuozi brez pripadnosti

V nadaljevanju preberite:

Madridski povratni dvoboj lige prvakov med Realom in Paris St. Germainom nikogar ni pustil ravnodušnega. Imel je vse, kar lahko na tej ravni ponudi nogomet, od imenitnih posamičnih potez do tragičnih spodrsljajev, drame in tudi moštvenih napak. hudi preobrati se zgodijo. Da je nekdo ob tekmecu občutno v podrejenem položaju, a vrhunsko izvaja to, kar si je zamislil. Tako je Evropo osvojil Jose Mourinho z Interjem. Tega ne bi mogel reči za spopad na štadionu Santiago Bernabeu, kjer je bilo zelo vidno, da ima PSG več talenta in je boljši. Ampak premagal ga je veliki tekmec, ki v normalnih okoliščinah ta trenutek ni konkurenčen.