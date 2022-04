Po družinski tragediji že v pogonu

16:30

Koalicija ustavnega loka in Gibanje Svoboda

/ Peterica računa, da bo na volitvah slavila skupaj

V LMŠ, SD, Levici, SAB in Gibanju Svoboda so pozvali k odhodu na volitvah in napovedali, da bodo oni tisti, ki bodo Slovenijo vrnili v normalnost.