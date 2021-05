Po maratonu Villarreal prvak evropske lige

Villarreal : Manchester United 12:11 (1:1) Mestni štadon, gledalcev 9500, sodnik: Turpin (Francija).

Strelca: 1:0 G. Moreno (29.), 1:1 Cavani (55.).

Enajstmetrovke: 2:1 G. Moreno, 2:2 Mata, 3:2 Raba, 3:3 Telles, 4:3 Alcacer, 4:4 Fernandes, 5:4 A. Moreno, 5:5 Rashford, 6:5 Parejo, 6:6 Cavani, 7:6 Gomez, 7:7 Fred, 8:7 Albiol, 8:8 James, 9:8 Coquelin, 9:9 Shaw, 10:9 Gaspar, 10:10 Tuanzebe, 11:10 Torres, 11:11 Lindelöf, 12:11 Rulli, De Gea - Rulli brani.

Igralci Manchester Uniteda so tolažili vratarja Davida De Geo. FOTO: Maja Hitij/AFP

Geronimo Rulli je ubranil 11-metrovko kolega Davida de Gee. FOTO: Adam Warzawa/Reuters

Dosedanji zmagovalci evropske lige:

Nogometaši španskega Villareala so zmagovalci evropske lige. V finalu so po streljanju enajstmetrovk z 12:11 premagali Manchester United. Po rednem delu se je tekma končala 1:1. Za Villareal je to prva lovorika v zgodovini.V prvem polčasu so angleški podprvaki doživeli hladno prho, ko je v 29. minuti zadel. Toda v nadaljevanju so prevzeli pobudo in v 55. minuti je izenačil. Kazalo je, da bodo favoriti le prišli do zmage, toda rumena podmornica se ni vdala in tekma je šla v podaljšek.V njem ni bilo golov, zatem se je začelo maratonsko izvajanje 11-metrovk. Vseh deset igralcev na obeh straneh je bilo uspešnih, nakar je Villarrealov vratar, Argentinec, pokazal boljše strelske sposobnosti kot vratarske. To pa ni uspelo njegovemu španskemu kolegu, ki mu je Rulli ubranil strel in sprožil veselje kluba iz predmestja Valencie, ki je dočakalo prvo veliko evropsko lovoriko po osvojitvi pokala intertoto v letih 2003 in 2004.Trenerje tako še četrtič osvojil evropsko ligo, pred tem mu je to trikrat zapored uspelo s Sevillo. Na drugi straniše vedno ni dočakal slavja, odkar je leta 2018 prevzel rdeče vrage. United je evropsko ligo osvojil leta 2017 pod vodstvomVillarreal si je z zmago zagotovil nastop v Uefini ligi prvakov, v kateri bo igral tudi Manchester United, ki je osvojil drugo mesto v premier league.2010 Atletico Madrid (Španija)2011 Porto (Portugalska)2012 Atletico Madrid (Španija)2013 Chelsea (Anglija)2014 Sevilla (Španija)2015 Sevilla (Španija)2016 Sevilla (Španija)2017 Manchester United (Anglija)2018 Atletico Madrid2019 Chelsea (Anglija)2020 Sevilla (Španija)2021 Villarreal (Španija)