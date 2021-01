Po Messiju je Peleja preskočil še Ronaldo

V povprečju že 18 let po 42 golov na sezono

Lionel Messi je edini nogometaš, ki lahko preseže Portugalčev dosežek. FOTO: Albert Gea/Reuters



Lionel Messi ni daleč

je prehitel, zaostaja le še za. Portugalec je ujel strelsko formo pred eno od najpomembnejših tekem v italijanskem nogometnem prvenstvu, sredinem derbiju proti vodilnemu Milanu.Pri 35 letih prav nič ne kaže znakov, da bi izgubljal strelski nagon. Proti Udineseju je Ronaldo v zmagi s 4:1 zabil že svoj 757. in 758. gol za reprezentanco ali klub.Pred Portugalcem je le še Josef Bican, ki je v v obdobju igralske kariere zabil 759 golov. Čeh se je sicer rodil leta1913 na Dunaju, kjer je do leta 1937 za tedaj enega od najboljših klubov na svetu Rapid in pozneje še za Admiro igral nogomet, nato pa se je preselil v Prago, kjer je 12. decembra leta 2001 tudi umrl. Za praško Slavio je v enajstih letih dosegel kar 403 gole. Vsi, vključno z drugimi, so bili uradno zabeleženi, tako kot Pelejevi za Santos, Cosmos ni Brazilijo v letih od 1956 do 1977. Četudi naj bi sloviti 80-letni Brazilec po Santosovih virih presegel številko 1000 golov in dosegel kar 1091 golov.Ronaldo je tudi v Italiji strelski stroj že tretjo sezono in kljubuje letom. V tej je pri 14 golih in je prvi strelec pred, ki jih je dosegel ducat, ter, ki je pri desetih golih.Ronaldo je v Torinu prišel z izjemnim strelskim učinkom v Realovem dresu, v katerem je zabil večino od 656 klubskih golov – 102 je dosegel za reprezentanco. Za madridskega velikana je v 438 tekmah zabil kar 450 golov, v članski karieri, ki traja že od leta 2002, pa je v povprečju zabil 42 golov na sezono.Na Madeiri rojeni Ronaldo je kariero začel pri lizbonskem Sportingu, pri Manchester Unitedu, s katerim je bil tudi prvič evropski klubski prvak in tudi prvi strelec angleškega prvenstva, pa je zabil 118 golov.Težko je verjeti, da bi se Ronaldo ustavil. Za njegovo izjemno motivacijo in tekmovalnostjo skrbi njegov največji tekmec. Argentinec zaostaja le 16 golov, saj je za Barcelono ter Argentino dosegel 742 golov, a igral 200 tekem manj. Messi je prejšnji mesec prav tako prehitel Peleja na lestvici najučinkovitejših igralcev za en klub, ko je za Barcelono dosegel 644 golov. Ta imenitni dosežek je z domiselno oglaševalsko akcijo izkoristil pivovarski velikan Budveiser, ki je vsakemu vratarju podaril toliko steklenic piva, kolikor golov mu je zabil Messi.jih je prejel deset.