Po Parižanih slovo od pokalnega tekmovanja vzeli še Madridčani

Za realovce je bilo v četrtek zvečer usodno gostovanje pri Athletic Bilbau, ki je slavil z golom Alexa Berenguerja v 89. minuti. Baski so se tako maščevali Madridčanom za poraz v finalu španskega superpokala v Savdski Arabiji (0:2) in se prebili v polfinale. To je že drugi zaporedni spodrsljaj ekipe Carla Ancelottija, ki se je na 14-dnevni zimski premor januarja podala s prigaranim domačim remijem v prvenstvu proti Elcheju (2:2).

Po tekmi z Athleticom spet buri duhove dogajanje na klopi za rezervne nogometaše, kjer se je med navijači izjemno nepriljubljeni Valižan Gareth Bale glasno smejal Edenu Hazardu, potem ko se je Belgijec dolgo časa ogreval, a ga je Ancelotti nato posadil na klop. Španski mediji namigujejo, da je dvojec skupaj s srbskim napadalcem Luko Jovićem, ki ravno tako ni dobil priložnosti, kaznovan.

»Ostale so mi še menjave, razmišljal sem o tem, da bi jih opravil v podaljšku. Žal smo prejeli gol v zaključku dvoboja in nisem imel časa,« se je branil Ancelotti, ki se je nedavno tudi sam znašel v središču viharja zaradi domnevno neveljavne trenerske licence.

»Boli nas, želimo namreč zmagati v vseh tekmovanjih, ki se jih udeležimo. Osvojili smo superpokal in čakata nas še dve tekmovanji, v katerih smo v dobrem položaju. Ne verjamem, da bo imel ta poraz posledice, ta poraz nas bo še okrepil. Zelo težko je bilo igrati tukaj, veliko je bilo odsotnih. Da so Jović, Bale in Hazard deležni posebne obravnave? Ne vem, kaj bi vam rekel ... Zakaj govorimo o njih in ne o (Danielu) Ceballosu ali (Danielu) Carvajalu? Nič se ne dogaja. Če želite biti pošteni, morate govoriti tudi o Caballosu in (Jesusu) Valleju, ki ravno tako nista dobila niti minute,« je še povedal Ancelotti.

V nekaj dneh sta se od največjega pokalnega tekmovanja v domovini tako poslovila Real in PSG, ki ga je z Lionelom Messijem in Kylianom Mbappejem v postavi po domačem remiju brez golov konec januarja po izvajanju enajstmetrovk presenetila Nica. Že 15. februarja sledi njuna prva tekma v letošnjih izločilnih bojih lige prvakov v Parizu.