Nik Kapun: Premagali smo tudi svetovne prvake

Profesionalni nogomet je nepredvidljiv, nemogoče je z gotovostjo napovedati smer kariere posameznega igralca. Tudi Nik Kapun se je v majici Olimpije prebil med najvidnejše akterje 1. SNL in reprezentance U-21, v člansko selekcijo ga je povabil Srečko Katanec ... nato so ga napadle poškodbe. Toda ni se vdal, kariero oživlja v majici Krke v najboljših letih za poklicnega nogometaša in meri še višje. Toda to je bila le ena od tem, ki smo jo z 31-letnim Ljubljančanom odprli v zadnji epizodi podkasta VAR.

V Stožice ga je potegnil Razdrh

Kapun je eden najtrofejnejših nogometašev Olimpije – v zeleno-beli majici je dvakrat osvojil državno prvenstvo in trikrat pokalno tekmovanje. »Na to sem zelo ponosen, četudi v nekaterih lovorikah nimam toliko zaslug, kot bi si želel …« ostaja skromen Kapun, v obdobju 2013-2022 eden najbolj priljubljenih igralcev v Stožicah.

Najprej je opozoril nase v mlajših selekcijah Interblocka, nato se je preselil v Stožice, kjer so se zbrali številni nekdanji člani Interblocka, med drugimi Andraž Šporar, Miha Zajc in Kenan Bajrić, Robert Berić pa je odšel v Maribor.

Vsestranski vezist Nik Kapun je dobil bitko s poškodbami in želi nanizati še nekaj igralnih sezon. FOTO: Marko Feist

»Pri kadetih oziroma izhodnih mladincih smo šli v Stožice s trenerjem Andrejem Razdrhom, ki nas je hotel imeti v mladinski ekipi Olimpije, tako se je začela moja zgodba v klubu. Od prvega trenutka so me lepo sprejeli, prilagoditev je bila ekspresna. Nato sem napredoval iz leta v leto in nato tudi debitiral za člansko ekipo Olimpije,« se spominja Kapun, eden od najbolj »hvaležnih zveznih igralcev«, kot sta ga opisala njegova selektorja v ekipi U-21.

Kdo bo novi slovenski prvak? Olimpija, to mislim povsem objektivno.

Njegova kariera pri Olimpiji je bila res uspešna, nato se je odločil za prestop v Latvijo, kjer pa se mu ni izšlo po načrtu. Zakaj? »Po izteku pogodbe v Olimpiji sem odšel v Liepajo, eno leto igral, toda nato prekinil pogodbo, saj so se tam dogajale različne neprimerne prigode. Vrnil sem se v Slovenijo, treniral pri Brinju in nato zanj tudi igral, obenem pa sem želel še enkrat v tujino. Dobival sem ponudbe, ki mi niso odgovarjale, vmes me je tedanji trener Krke Agron Šalja povabil v Novo mesto, zdaj sem tu … Spet se počutim odlično, dobro treniram, v resnici se počutim pripravljen bolje kot kadarkoli prej,« nam je pojasnil Kapun.

Operirali so mu obe tetivi

Nismo mogli mimo poškodb obeh ahilovih tetiv, operacija vsake in rehabilitacija sta mu vzeli dobro leto. »Najprej poskušaš brez operacije, potem se odločiš za poseg, napovedo ti tri mesece počitka, meni se zavleče na leto dni … To so velike težave za nogometaša. Sprašuješ se marsikaj. Šele v zadnjem obdobju sem spoznal, da bi moral najbrž več časa posvetiti treningu moči. Odtlej se mi zdi, kot da bi bil star 24 ali 25 let, obenem pa se počutim bolje kot takrat. Želim nanizati še nekaj igralskih sezon,« je odločen Kapun, ki je najbogatejše izkušnje pridobil v zanj najtežjih časih.

Jernej Suhadolnik in Nik Kapun v nogometnem podkastu VAR. FOTO: Marko Feist

Ni ubežal vprašanju, kdo bo slovenski prvak v sezoni 2024/25: »Olimpija, to mislim objektivno. Najbližje ji bodo Celjani. Olimpija ni posegala v moštvo, bo le dodatno uigrana. V vašem podkastu sem poslušal trenerja Kopra Oliverja Bogatinova, ki je zatrdil, da so skromni in le delajo, prav zato ne bi odpisal Koprčanov.«

Kapun je v podkastu tudi pojasnil, kako velik šok za nogometaše Olimpije je bil odhod trenerja Igorja Biščana, s katerim so v sezoni 2017/18 osvojili dvojno krono, in kako je sprejel novico v Makedoniji, kjer je bil gost soigralca Daniela Avramovskega. Odgovoril je tudi na vprašanje, kako sta ga sprejela v reprezentanci U-21 selektorja Tomaž Kavčič in Primož Gliha, kako se spominja uspešnih kvalifikacij pod taktirko slednjega, v katerih so Slovenci premagali tudi svetovne prvake Srbe, in kako prav mu bodo prišle v morebitni drugi karieri pridobljene izkušnje od številnih trenerjev, ki so se v njegovem obdobju zamenjali pri Olimpiji. Tudi o tem, kako hitro je navdušil za Olimpijo očeta, rojenega Mariborčana, in načrtu za pridobitev trenerske licence C.