Sašo Udovič: Nekoč v klubih trije tujci, danes trije domači fantje

Gost Delovega nogometnega podkasta VAR je bil Sašo Udovič, nekdanji odlični napadalec in dolgoletni član slovenske nogometne reprezentance. Malokdo ve, da je bil Sašo Udovič prvi slovenski nogometaš, ki je »premagal« Srbijo oziroma njeno predhodnico Jugoslavijo. Na tekmi eura 2000 v Charleroiju je namreč zapustil igro pri vodstvu Slovenije s 3:0, na koncu je bilo 3:3, Slovenci pa so celo trepetali za točko.

Danes lahko uživa v igranju tenisa

»To so lepi spomini, prvič smo igrali na velikem tekmovanju, pred tekmo bi vsi na čelu s predsednikom države gotovo podpisali scenarij za osvojeno točko … Zame je bil privilegij, da sem bil del zgodbe na igrišču, na tribunah je vladalo noro vzdušje. Ko se prvič zgodi nekaj takšnega, je pač zgodovinsko. Še sami se nismo zavedali, kako smo v resnici uživali. Lepo je bilo biti zraven v reprezentanci, ki jo je tedaj vodil selektor Srečko Katanec,« se je ozrl v preteklost 55-letni Ljubljančan, ki je preživel uspešno kariero brez resnejše poškodbe ali operacije. Tudi zato lahko danes uživa v igranju tenisa in nenehnem gibanju.

Jernej Suhadolnik, Gorazd Nejedly in Sašo Udovič. FOTO: Marko Feist

Kaj je bil tedaj razlog za slovenski uspeh? Več jih je bilo, izpostaviti velja enega: »Imeli smo Zahovića, ki si mu moral odložiti žogo na 25, 30 metrov od vrat in je bilo vselej nevarno za tekmece. Imeli smo Pavlina. Predvsem pa je treba izpostaviti še nekaj: igrali smo na odliko, ki nas je krasila, torej na nekaj, kar smo imeli, nismo denimo poskušali slediti nekim trendom. Že v stari Jugoslaviji so rekli: izberi sistem glede na igralce, ki jih imaš, ne obratno.«

V podkastu smo odprli številne zanimive teme, tudi več polemičnih. Primerjali smo slovensko reprezentanco v obdobju 2000 in 2024 oziroma tedanje in današnje značilnosti nogometne igre, ocenili možnosti Olimpije, Maribora in Celja v boju za naslov prvaka, na tnalu so bili tudi trenerji Albert Riera, Victor Sanchez in Boštjan Cesar. In, navsezadnje, Udovič je obširno spregovoril tudi o tujcih v klubih nekoč in danes. Poskušali smo odgovoriti na vprašanje, kdaj bi bil pravi trenutek za odhod mladega nogometaša v tujino in kaj bi se moralo iziti, da bi bilo to smiselno.

Sašo Udovič FOTO: Marko Feist

»Olimpija igra tekme z osmimi ali devetimi tujci. Nič nimam proti tujcem, tudi jaz sem bil deset let v tujini, toda tujec mora biti boljši od domačega igralca na istem položaju, in sicer najmanj za 30 odstotkov, potem je vse skupaj smiselno. Morda to sploh ni težava v Olimpiji, ki ima kakovostne tujce, morda je večja težava kje drugje v Sloveniji,« je prepričan Udovič.

Rezultat je kralj, saj odstavlja in postavlja trenerje

»Rezultat je kralj, saj odstavlja in postavlja trenerje in druge na najvišjih ravneh svetovnega nogometa, kako bi bilo drugače pri nas? Moraš imeti vizijo in pogum, da porineš naprej nekega 17-lenega fanta, kar se sicer redno dogaja tudi v najboljših tujih klubih. Toda če gre za štiri takšne fante, bo zanesljivo trpel rezultat. Tudi zato si ne predstavljam Maribora in Olimpije, da bi to storila. Prostora je za enega ali dva, tudi zato je toliko tujcev. V Mariboru smo v zadnjih tekmah videli Grlića, pri Olimpiji je bil to Ratnik, ki pa je že narejen produkt, ni novinec. Ratnik je bil klubski projekt, pameten projekt. Gotovo je v Radomljah ali Lendavi lažje profilirat mladega fanta kot v Mariboru in Olimpiji,« je prepričan naš sogovornik, ki je v 42 tekmah za Slovenijo zabil 16 golov.

Udovič je odgovoril tudi na vprašanje, ali lahko Olimpija in Celje premagata njegov nekdanji klub LASK oziroma turški Bašakšehir, in pojasnil, zakaj. Odgovori na zgornja vprašanja in še več na voljo v podkastu VAR, kot tudi odgovor na provokativno vprašanje, ali je celjski trener Albert Riera po njegovem mnenju res t. i. »troublemaker«.