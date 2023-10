Podprli odločitev o igranju tekem proti ruskim mlajšim selekcijam

Nemška nogometna zveza (DFB) bo sledila Evropski nogometni zvezi (Uefa) pri vključevanju mladih ruskih ekip v mednarodna tekmovanja, je sporočila DFB po petkovi seji, poroča nemška javna radiotelevizija ZDF.

Uefa je lani prepovedala tekmovanja vsem ruskim nogometnim ekipam kot odgovor na vojaški napad Moskve na Ukrajino. Prejšnji mesec je sporočila, da bo preučila možnost, kako bi reprezentance do 17 let naknadno vključili v tekmovanja, čeprav so žrebe že opravili brez Rusije.

Ruske ekipe ne bodo smele igrati na ruskem ozemlju, prav tako na tekmah ne bodo dovoljeni ruski simboli, kot so zastava, himna in nacionalna igralna oprema.

Ukrajinska nogometna zveza je konec septembra vsem evropskim zvezam poslala pismo, v katerem jih naproša, naj ne upoštevajo odločitve Uefe. Anglija, Švedska, Danska, Finska, Norveška, Latvija, Litva in Poljska so napovedale, da njihove ekipe ne bodo igrale proti ruskim ekipam. Drugače se je odločila nemška zveza.

»Izvršni odbor DFB bo sledil odločitvi Uefe,« je v sporočilu navedel predsednik DFB Hans-Joachim Watzke. Za to je glasoval tudi legendarni Karl-Heinz Rummenigge, ki je tudi član izvršnega odbora Uefe. Izpostavil je, da so otroci žrtve vojne in jih ne bi smeli dodatno kaznovati.

»Mladi nogometaši niso nič krivi. Ne bi smeli ogovarjati za dejanja njihove vlade,« je morebitno dovoljenje mladim ruskim nogometašem pred časom komentiral tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin.