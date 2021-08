Pogba asistiral, Fernandes zabijal

Manchester United je prepričljivo odprl angleško nogometno prvenstvo. V uvodnem krogu premier league je na svojem Old Traffordu visoko premagal Leeds s 5:1 (1:0). Absolutna junaka tekme sta bila trikratni strelec Bruno Fernandes in štirikratni asistent Paul Pogba. Poleg 26-letnega Portugalca, ki je dosegel svoj prvi hat-trick v elitnem angleškem tekmovanju in drugega v karieri (prvega je zabil v dresu Sportinga iz Lizbone 5. maja 2019), sta se med strelce vpisala še Mason Greenwood in Fred. Gol za Leeds je zabil Luke Ayling.



Na današnji prvi tekmi se je izkazal tudi kreativni in tehnično prefinjeni Francoz Pogba, ki je asistiral kar pri štirih od petih golov rdečih vragov ter izenačil tovrstni rekordni dosežek na angleških tleh Dennisa Bergkampa, Joseja Antonia Reyesa, Cesca Fabregasa, Emmanuela Adebayorja, Santija Cazorle, Dušana Tadića in Harryja Kana.



Na petkovi uvodni tekmi je novinec na prvoligaškem prizorišču Brentford v mestnem dvoboju na kolena položil sloviti Arsenal z 2:0 (1:0). Za zasedbo iz zahodnega dela Londona sta zadela Španec Sergi Canos in Danec Christian Nørgaard. Danes bodo na sporedu še tekme Burnley - Brighton, Chelsea - Crystal Palace, Everton - Southampton, Leicester - Wolverhampton, Watford - Aston Villa (vse ob 16.00) ter Norwich - Liverpool (18.30). Nedeljska para sta Newcastle - West Ham (15.00) in Tottenham - Manchester City (17.30).

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: