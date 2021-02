Pogbaja ima tudi Sežana, ne le Manchester

Mathias Pogba slovitega in tri leta mlajšega brata Paula spremlja na reprezentančnih tekmah. FOTO: Reuters

Pri sežanskem nogometnem prvoligašu CB24 Tabor so že pred tedni napovedovali prihod igralca zvezdniškega priimka, danes pa so napovedi tudi uresničili. Za Sežančane bo v 1. SNL igral, starejši brat zvezdnika Manchester Uniteda in francoske reprezentanceTridesetletnik, ki je za razliko od Paula za svojo državo izbral domovino staršev, Gvinejo, je po poklicu napadalec, a že lep čas ni dosegel gola. V tej sezoni sploh še ni igral, nazadnje pa je bil član španskega tretjeligaša Murcia.Postavni, 192 cm visoki nogometaš je v zadnjih dveh letih igral le na 22 tekmah. V sicer s klubi bogati karieri ni dosegel vidnejšega uspeha, najdlje pa se je zadržal na britanskem otoku, kjer je igral v Welsu, Angliji in na Škotskem, in v Španiji. Nogometne izkušnje je nabiral še v Franciji, Italiji in na Nizozemskem. Za reprezentanco Gvineje je zbral pet nastopov.