Razkrili podrobnosti žalnih slovesnosti ob smrti velikana nogometa

Odhajajoči brazilski predsednik Jair Bolsonaro je odredil tridnevno žalovanje v državi po smrti nogometne legende Peleja, ki je umrl v četrtek. Pogrebne slovesnosti se bodo začele v ponedeljek, 2. januarja ob 10. uri po lokalnem času, na štadionu Santosa v Sao Paulu, kjer se je novembra 1956 začela kariera Peleja, poročajo brazilski mediji.

Krsta Edsona Arantesa do Nascimenta Peleja bo stala sredi igrišča 36 ur pred pogrebom, kjer se bodo lahko Peleju še zadnjič poklonili. Pogreb bo 3. januarja.

Brazilski mediji poročajo, da so vodstvo Santosa in mestne oblasti začele priprave na pogreb Peleja že nekaj mesecev pred smrtjo, ko so zdravniki sporočili veliko poslabšanje njegovega zdravstvenega stanja. Pripravili so podobne protokole, kot so bili ob smrti britanske kraljice Elizabete 11. Po zadnjem slovesu na stadionu bo konvoj s krsto v spremstvu policije po ulicah pristaniškega Santosa. Šel bo tudi mimo hiše, ki je še vedno v lasti Pelejeve matere Celeste Arantes, ta je napolnila 100 let.

Številni se v teh dneh, zlasti v Braziliji, posebej spominjajo nogometnega velikana. FOTO: Amanda Perobelli/Reuters

V torek, 3. januarja, bodo k večnemu počitku Peleja položili na pokopališču Memorial Necropole Ecumenica, kjer so pokopani tudi njegovi sorodniki in prijatelji. Sodelovali bodo le ožji družinski člani in prijatelji, saj bo zaprt za javnost. Pele je po poročanju medijev to pokopališče izbral že pred desetletjem, ker ni podoben običajnemu pokopališču.

»Žalujemo zaradi izgube človeka, ki je Brazilijo uveljavil v nogometnem svetu. Nogomet je spremenil v umetnost in zabavo,« je Bolsonaro dejal potem, ko je razglasil tridnevno žalovanje. To je bilo eno njegovih zadnjih dejanj na mestu predsednika Brazilije, saj ga bo v nedeljo nasledil Luiz Inacio Lula da Silva, ki je oktobra zmagal na volitvah.

Na sloviti Maracani so prižgali zlate luči v spomin na preminulega nogometnega asa. FOTO: Pilar Olivares/Reuters

Pele je umrl v 83. letu starosti v bolnišnici Albert Einstein v Sao Paulu, kjer je bil sprejet 29. novembra zaradi ponovne ocene zdravljenja s kemoterapijo, potem ko so mu septembra 2021 odkrili tumor na debelem črevesju. V zadnjih tednih je potreboval obsežnejšo nego zaradi odpovedi ledvic in popuščanja srca.