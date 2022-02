Zlatko Zahović jih hvali, a Koprčani so na trdnih tleh

V nadaljevanju preberite:

Tudi ljubljanski zeleno-beli so iz »krvi in mesa«. Po dveh minimalnih zmagah je bila domžalska zaušnica pred 22. kolom 1. SNL dobrodošla za tekmece Olimpije v boju za prvaka Koprčane in Mariborčane. Za Olimpijo je tekma v Sežani kar resna preizkušnja. Še posebej za trenerja Dina Skenderja. Iz zraka je vidno, da nima igralskih izkušenj, da je predan in naučen teoretik, a brez čuta za igro in igralce. Vodilni Koprčani so v dveh vlogah: so lovci in plen hkrati.