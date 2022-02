Poljaki ne bodo igrali tekme dodatnih kvalifikacij z Rusi

»Dovolj je besed, čas je za dejanja,« je dejal predsednik Poljske nogometne zveze Cezary Kulesz ob napovedi odločitve o bojkotu tekme z Rusijo v dodatnih kvalifikacijah za SP 2022. Tekmo polfinala bi sicer morala gostiti Moskva, po besedah Kulesza pa so se s Švedi in Čehi, ki bi se morali pomeriti v drugem polfinalu v Solni, pogovarjali o skupnem stališču, ki so ga predstavili Svetovni nogometni zvezi.

Tekma v Moskvi bi morala biti na sporedu 24. marca, a je zaradi ruske vojaške operacije v Ukrajini pod velikim vprašajem. Evropska nogometna zveza je sicer že napovedala, da bodo ruski klubi in reprezentance pod njenim okriljem morali igrati tekme na nevtralnih prizoriščih.

Rusija je v kvalifikacijski skupini H dvakrat z 2:1 premagala Slovenijo, najprej v Sočiju in nato še v Mariboru, na koncu pa zasedla drugo mesto, potem ko je na odločilnem obračunu v Splitu z 0:1 izgubila proti Hrvaški.

»To je prava odločitev! Ne predstavljam si, da bi se z rusko reprezentanco moral pomeriti v situaciji, ko poteka oborožen napad na Ukrajino. Ruski nogometaši in navijači niso krivi, a ne moremo se pretvarjati, kot da se nič ne dogaja,« se je prek družabnih omrežij na novico nemudoma odzval poljski zvezdnik Bayerna Robert Lewandowski.