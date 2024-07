Po paleti zapravljenih priložnosti Celjanom le remi

Nogometaši Celja so na uvodni tekmi 2. kola kvalifikacij za ligo prvakov doma remizirali s favoriziranim Slovanom iz Bratislave – 1:1 (Bobičanec 7.; Strelec 11.).

Nadaljevanje bo sledilo v Bratislavi 30. julija, ob skupni zmagi bi Celjani kvalifikacije nadaljevali proti zmagovalcu para Apoel - Petrocub, ob neuspehu pa se bodo preselili v evropsko ligo in čakali na razplet dvoboja Shamrock Rovers - Sparta Praga.

Celjani so pred 4500 gledalci na svojem štadionu sanjsko začeli dvoboj. Že prvo pravo priložnost so spremenili v gol, po prekršku vratarja Dominika Takača, ki je posredoval zunaj kazenskega prostora in zadel Armandasa Kučysa, so dobili prosti strel z 18 metrov. Zelo natančno ga je izvedel Luka Bobičanec in žogo poslal tik ob vratnici v mrežo slovaške ekipe.

Naši prvaki so se hitro razveselili uvodnega gola.

Celjani so si hitro priigrali še dve priložnosti, a so Slovaki prodora Aljoše Matka in Kučysa ustavili. Potem pa so tudi sami hitro odgovorili z akcijo za izenačenje, ko domači niso znali ustaviti tekmecev v kazenskem prostoru, iz bližine pa je nato Lovra Štubljarja v domačih vratih matiral David Strelec in razveselil 1000 navijačev gostujoče ekipe.

Po tretjini tekme pa so gostje ostali le z desetimi na igrišču. Kiriakos Savidis je sprva dobil rumeni karton za grob prekršek na Tamarjem Svetlinom, po posredovanju Vara pa je sodnik Darren England odločitev spremenil in mu pokazal rdečega.

Z igralcem več so Celjani stopnjevali pritisk in imeli premoč. V 40. minuti so tudi zadeli, po strelu Jošta Piška z roba kazenskega prostora je odbitek iz bližine pod prečko pospravil David Zec, a gol zaradi prepovedanega položaja ni obveljal.

V torek bo pred Celjani v slovaški metropoli zelo zahtevna naloga.

Tudi začetek drugega dela je pripadel domačim. A poskusi Maria Kvesića, Aljaža Krefla in Matka so ostali brez nevarnega zaključnega strela. Gol pa so nato zabili v 72. minuti, toda znova so sodniki po akciji, v kateri je Pišek z roba kazenskega prostora zadel ob vratnici, dosodili prepovedan položaj Krefla.

Gostitelji so pritisnili, si priigrali še nekaj priložnosti, z remijem kot izhodiščem za revanšo doma pa so bili vsekakor bolj zadovoljni slovaški prvaki.