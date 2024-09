Pomembne tri točke mladih Slovencev v lovu na EP

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je naredila nov korak proti uvrstitvi na evropsko prvenstvo 2025, v Murski Soboti so varovanci Milenka Ačimovića po avtogolu gostov in zadetku Tia Cipota z 2:0 premagali Ciper in ohranili prvo mesto v kvalifikacijski skupini H.

V Murski Soboti bi lahko slovenska izbrana vrsta že prej rešila vse dvome o zmagovalcu, proti vratom Cipra so sprožili 11 strelov (skupno 22). Vodilni gol so dosegli v 27. minuti, po predložku Svita Sešlarja je Nicolas Koutsakos nerodno izbil žogo in dosegel avtogol. Vse tri točke je potrdil Cipot v 84. minuti, ko je zadel za končnih 2:0.

Tekmo si je ogledal tudi Matjaž Kek. Foto Martin Metelko/NZS

Slovenska reprezentanca do 21 let je na prvih sedmih tekmah zbrala 16 točk in trenutno zaseda prvo mesto, Francija, ki je z 2:0 ugnala BiH, je ob tekmi manj zbrala tri točke manj od mlade slovenske izbrane vrste, ki jo 11. oktobra čaka še tekma z Avstrijo. Na EP se neposredno uvrstijo zmagovalci skupin in tri najboljše drugouvrščene reprezentance.