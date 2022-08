Pomurke kljub zmagi brez lige prvakinj

Nogometašice None Pomurja Beltincev so po porazu na prvi polfinalni tekmi prvega kvalifikacijskega turnirja za ligo prvakov proti Shelbournu danes v Radencih z 2:1 (2:0) premagale armensko Hayaso in zasedle tretje mesto. Že pred tem je bilo jasno, da so ostale brez nastopa v LP. Za prvo mesto se bosta ob 17.30 pomerila Shelbourne in Valur.

Slovensko ekipo je v vodstvo v 27. minuti popeljala Evelina Kos; branilka je zadela iz kota. Prednost je v 34. na 2:0 povišala Kaja Horvat, tako da so Pomurke na odmor odšle z lepo prednostjo.

Kmalu po začetku drugega polčasa je Ukrajinka Ana Voronina znižala za gostje v 48. minuti, ko je zadela po podaji Karine Yeghyan. Do konca tekme so imele Slovenke še nekaj priložnosti, vendar se izid ni spremenil.

Nova sezona lige prvakinj je sicer skupno 22. in 14. pod tem imenom. Sistem tekmovanja je takšen, da prvi kvalifikacijski krog poteka v obliki skupno 15 turnirjev s polfinalom, tekmo za tretje mesto in finalom.

Petnajst zmagovalcev si bo priigralo 2. krog kvalifikacij, v katerem bo skupno tekmovalo 24 klubov, tja so že uvrščeni Slavia Praga, Rosengard, Köge, PSG, Bayern, Arsenal, Sparta Praga, Häcken in Real Sociedad. Ta del tekmovanja bo konec septembra.

Skupinski del, v katerem bo 16 klubov in v katerem so že branilec naslova Lyon, Barcelona, Wolfsburg in Chelsea, se bo začel 19. in 20. oktobra, končal pa 21. oziroma 22. decembra. Marca bodo četrtfinalni obračuni, aprila polfinalni, finale pa bo v začetku junija v Eindhovnu.

V skupinskem delu bo zagotovo nekaj slovenskega pridiha, saj je članica Wolfsburga Sara Agrež.