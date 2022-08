Pomurke sanjajo o zgodovinskem uspehu, prva ovira Shelbourne

Slovenske nogometne prvakinje, igralke None Pomurja Beltincev, so odločno začele novo sezono državnega prvenstva z zanesljivo zmago na derbiju v Ljubljani proti Olimpiji, zdaj pa jih čakajo prvi evropski izzivi. V četrtek bodo začele kvalifikacije za ligo prvakinj, ko bo prvi tekmec irski Shelbourne ob 17.30 v Murski Soboti.

Pomurke, ki so v prejšnji sezoni devetič osvojile naslov državnih prvakinj, s čimer so rekorderke, bodo proti Shelbournu iskale pot v finale prvega kvalifikacijskega turnirja, na katerem se bosta v drugem polfinalu isti dan ob 11. uri v Radencih merila islandski Valur in armenska Hayasa.

»Vem, da bomo trpeli, da nas čakajo težke tekme, vemo, s kom igramo. Cenimo Shelbourne, ampak upam, da nam bo uspelo. Seveda gremo po zmago in uvrstitev v finale,« je na novinarski konferenci v Radencih dejal trener Pomurja Zlatko Gabor, ki bo imel na voljo vse igralke, izjemi sta le Špela Rozmarič in Lucija Kos, ki ne bosta igrali zaradi kartonov iz prejšnje sezone.

Komaj čakajo in upajo na zgodovinski uspeh

»Vzdušje v ekipi je super, posebej po zmagi na derbiju. Smo odlično pripravljene, smo na vrhuncu, želje ne bo manjkalo, komaj čakamo te tekme. Upam, da nam z malo sreče uspe zgodovinski uspeh,« pa je dejala Špela Kolbl, kapetanka ekipe, ki se bo desetič merila v tem tekmovanju, dvakrat pa se je prebila med 32 v Evropi.

Nova sezona lige prvakinj bo sicer skupno 22. in 14. pod tem imenom. Sistem tekmovanja je takšen, da prvi kvalifikacijski krog poteka v obliki skupno 15 turnirjev s polfinalom, tekmo za tretje mesto in finalom. Petnajst zmagovalcev si bo priigralo 2. kolo kvalifikacij, v katerem bo skupno tekmovalo 24 klubov. Tja so že uvrščeni Slavija Praga, Rosengard, Köge, PSG, Bayern, Arsenal, Sparta Praga, Häcken in Real Sociedad. Ta del tekmovanja bo konec septembra.

Skupinski del, v katerem bo 16 klubov in v katerem so že branilec naslova Lyon, Barcelona, Wolfsburg in Chelsea, se bo začel 19. in 20. oktobra, končal pa 21. oziroma 22. decembra. Marca bodo četrtfinalni obračuni, aprila polfinalni, finale pa bo v začetku junija v Eindhovnu.

V skupinskem delu bo zagotovo nekaj slovenskega pridiha, saj je članica Wolfsburga Sara Agrež, sicer pa bodo že v 1. kolu kvalifikacij aktivne še nekatere Slovenke, med njimi Mateja Zver s St. Pöltnom, Nina Kajzba z Romo in Lara Prašnikar z Eintrachtom iz Frankfurta.