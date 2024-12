Ponudba Reala je bila trikrat višja, a je želel igrati z Messijem

Pogled na dogajanje okrog športnikov je treba vzeti s ščepcem soli, če o njem govorijo starši ali agenti, vseeno pa razkriva zanimiv pogled v ozadje. Podobno je bilo tudi z gostovanjem Neymarjevega očeta v podkastu Jota Jota, kjer je govoril o sinovih prestopih.

»Barcelone ni zapustil, da bi šel v Pariz po višjo plačo. Takrat je Barcelona želela, da postane glavna zvezda moštva in prevzame Messijevo vlogo, tega pa ni želel, zato se je umaknil in odšel v Pariz. To je bila povsem njegova odločitev, vse do zadnjih dni sem ga poskušal prepričati, da ostane v Barceloni,« je odmevni prestop za 222 milijonov evrov k PSG-ju opisal Neymar starejši.

V Parizu je nato dobil svoje moštvo, bil serijski francoski prvak, a ni uspel osvojiti lige prvakov, kar je bila njegova glavna naloga. Kasneje sta v Parizu z Leom Messijem združila moči, a tudi skupaj nista prinesla veselja Parižanom.

FOTO: Stephane Mahe/Reuters

Neymar starejši je razkril še, da bi njegov sin lahko podpisal tudi za madridski Real: »Ko je prihajal v Evropo, je imel na mizi tri odlične ponudbe, izbira je bila njegova. Imel sem v rokah ponudbo Reala, ki je bila trikrat višja, a je izbral Barcelono, ker je želel igrati z Messijem in Luisom Suarezom.«

V zadnjih letih ima Neymar veliko težav s poškodbami, epizoda v Savdski Arabiji se mu je povsem ponesrečila in vedno bolj glasne so govorice, da bi se lahko preselil nazaj v Brazilijo k Santosu, kjer je zaslovel.