Čakali in po stotih letih dočakali – brazilski palček do zgodovinskega uspeha

Ta zgodovinski dosežek sovpada s stoto obletnico kluba, ustanovljenega leta 1925. Pot do elite je bila za Mirassol dolga, a izjemno uspešna v zadnjem desetletju, ko je klub v kratkem času osvojil naslove v različnih nižjih ligah in pridobil prepoznavnost na nacionalni ravni.



Od lokalnih začetkov do profesionalnega nogometa

Mirassol je prva desetletja deloval kot amaterski klub, preboj med profesionalce pa je dosegel šele v osemdesetih. Na državnem nivoju je prvič nastopil leta 1995 v Serie C. Tisto leto so igrali zelo slabo, niti enkrat niso zmagali.

Prelomnica v zgodovini kluba se je zgodila leta 2018, ko je Mirassol s prodajo igralca Luiza Araúja, vzgojenega v svoji akademiji, zaslužil 8 milijonov realov (1,3 milijona evrov). Sredstva so uporabili za gradnjo sodobnega centra za trening, ki je omogočil profesionalizacijo kluba in posledično višje cilje v prihodnosti.



Leta 2020 je Mirassol osvojil naslov v Serie D, ki je po kakovosti četrta najmočnejša nogometna liga v Braziliji. To je bil prvi večji nacionalni uspeh kluba. Dve leti kasneje so si priborili naslov v Serie C, tretji najkakovostnejši ligi v največji južnoameriški državi. S tem je Mirassol postal eden redkih klubov v Braziliji, ki so osvojili lovorike v več državnih ligah.

Letošnja sanjska sezona

Po napredovanju v Serie B leta 2023 je Mirassol v zadnji sezoni dosegel največji uspeh v svoji zgodovini. Pod vodstvom trenerja Mozarta Santosa, ki je prevzel vodenje kluba lani, je ekipa prikazala odlične, predvsem pa stabilne rezultate, in si z drugim mestom v drugi brazilski ligi zagotovila napredovanje v elito. Ključno zmago so dosegli v zadnjem krogu prvenstva, ko so z golom Yurija Castilha premagali Chapecoense z 1: 0.



Santos, legendarni brazilski klub, za katerega je v rosnih letih nastopal tudi Neymar, je osvojil prvo mesto in se tako vrnil v elitno brazilsko nogometno ligo. Od drugouvrščenega Mirassola je bil uspešnejši zgolj za točko.



Ključ do uspeha

V sezoni 2024 je bil glavni napadalec Mirassola Guilherme Dellatorre, ki je dosegel 15 golov v 35 nastopih. Poleg njega so k uspehu prispevali še izkušeni igralci, kot so vratar Vanderlei, branilca Alex Silva in Luiz Otávio ter vezista Neto Moura in Danielzinho. Ekipo je do rezultatov popeljala sinergija med veterani in perspektivnimi mladci, ki jih je spretno taktično in mentalno pripravil trener Santos.



Palček iz São Paula

Leto 2025 bo za klub prelomno, saj se bo prvič pomeril z najboljšimi ekipami v državi. Po oceni Transfermarkta je vsota vrednosti vseh nogometašev tega kluba dobrih 11 milijonov evrov, s čimer se uvršča na sredino lestvice najvrednejših klubov v drugi brazilski ligi. To pa je še daleč od najmanj vrednega kluba v prvi ligi, ki je po ocenah nemškega podjetja, ki ocenjuje vrednosti nogometašev, Esporte Clube Juventude, ki je vreden skoraj dvakrat več (slabih 20 milijonov evrov).