Oblak na Parku princev, Enrique zavida »redni stranki« Simeoneju

Po sinočnjih tekmah, na katerih sta najbolj odmevali zmaga Milana pri branilcu naslova Real Madridu in suverena predstava Liverpoola proti Leverkusnu, tudi današnji drugi večer četrtega kola Uefine lige prvakov prinaša več zanimivih obračunov.

Če gledamo število trofej, bo najbolj bogat med Bayernom in Benfico. Če gledamo tržno vrednost moštev, je najtežji med Interjem in Arsenalom. Če upoštevamo odmevnost, bržčas izstopa med PSG in Atleticom z Janom Oblakom. Na beograjski Marakani se bosta sešla nekdanja evropska šampiona, Crvena zvezda bo gostila Barcelono, katere moč naj bi preveril vsaj Timi Max Elšnik.

Kaj prinaša večer v ligi prvakov? Kaj je o vrstniku Diegu Simeoneju povedal Luis Enrique in kakšno dilemo bo razrešil po jutranji kavici? V čem je težava Arsenala?