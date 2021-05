Portugalci jezni na Angleže brez mask

Finalna predstava lige prvakov je podobno kot sleherna velika nogometna tekma izjemen dogodek tudi zunaj štadionov, v središčih mest ali ob najbolj obiskovanih turističnih znamenitostih. Koronavirus je za dobro leto po večjem delu sveta to zgodbo prekinil, ta zadnji majski teden leta 2021 pa je že ponudil spomin na stare čase navijaških gostovanj: najprej v Gdansku ob finalu evropske lige med Manchester Unitedom in Villarealom, zdaj pa še v Portu v pričakovanju drevišnjega angleškega spektakla Manchester City vs. Chelsea.



Že več dni se zbirajo Otočani na prizorišču tekme na Portugalskem, ki je sicer za Veliko Britanijo glede razmer s koronavirusom »zelena cona«, vseeno pa zlasti domorodci niso navdušeni nad tolikšnim številom navzočih privržencev omenjenih dveh klubov iz Manchestra in Londona. Sodeč po današnjem zapisu tiskovne agencije Reuters je bilo nočno dogajanje v Portu zelo živahno, domačinom pa je šlo v nos, ker v številnih barih gostje iz Velike Britanije niso uporabljali zaščitnih mask. Navzoč je tudi strah, da bi se lahko virus razširil, potem ko so na Otoku zaznali tudi prve okužbe z novim virusom iz Indije.



»Če so odprli štadion za Angleže, bi ga morali tudi za vse druge,« je bil jezen eden od domačih nogometnih privržencev, potem ko je bilo jasno, da bo kultni štadion nogometašev Porta bolj kot ne mehurček, vključno z navijaško cono, zgolj za obiskovalce z britanskega otoka. Na tribunah bo 16.500 navijačev, kot je že v navadi, pa bodo navijaško cono pred štadionom razdelili na dva dela in tako ločili privržence obeh klubov, med katerima je sicer nekajkrat v zadnjih dveh dneh na Portugalskem že zavrelo ...

