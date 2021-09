Portugalci tudi brez Ronalda napolnili mrežo Azerbajdžana

Standings provided by SofaScore LiveScore

je po rumenem kartonu, ki ga je prejel iz žepa slovenskega sodnikaob proslavljanju drugega zadetka proti Irski, izpustil torkovo kvalifikacijsko tekmo z Azerbajdžanom, med pripravami na svoj drugi debi v dresu Manchester Uniteda pa je lahko prek televizijskega zaslona videl visoko zmago rojakov s 3:0.Na bakujskem olimpijskem štadionu, enem od prizorišč letošnjega evropskega prvenstva, je za vodstvo v 26. minuti po podaji zvezdnika Unitedazadel, ki si kruh služi na drugi strani angleškega mesta pri Man. Cityju., član velikega rivala obeh manchestrskih klubov iz Liverpoola, je nato že v enem naslednjih napadov za 2:0 zaposlil. Jota je po podaji še enega člana Man. Cityjapostavil končni izid v 75. minuti. Portugalci so vsaj začasno spet sami na vrhu lestvice skupine A, kjer imajo 13 točk, tri manj imajo Srbi, ki zvečer igrajo v Dublinu proti Irski, ki je zaenkrat pri vsega točki na četrtem mestu, peti je prav tako z le enim remijem Azerbajdžan.Slovenski ljubitelji nogometa bodo nocoj poleg dogajanja na Poljudu spremljali tudi rezultat iz Rusije in Slovaške. Vodilni možje selektorja, ki večer začenjajo točkovno poravnani z drugouvrščenimi Hrvati, gostijo Malto, Slovaki pa po remiju v Stožicah in dramatičnem porazu s Hrvaško v Bratislavi tokrat pričakujejo Ciper, ki bo želel prekiniti niz dveh porazov.​​