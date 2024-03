Portugalska ima deset nogometašev, ki so boljši od Ronalda

Uvodno dejanje novega reprezentančnega okna je minilo v sproščenem duhu, na Brdu pri Kranju so se nogometaši srečali z najmlajšimi navijači in podpisovali slike, ki bodo poleti dobile dodatno vrednost. Nato je s popoldanskim prvim treningom Matjaž Kek otvoril priprave na četrtkovo tekmo z Malto, predvsem pa na poslastico s Portugalsko v Stožicah. Portugalska je veliko več kot le Cristiano Ronaldo, čeprav ni dvoma, da bo veteran Al-Nassra glavni magnet za gledalce.

Tokrat je bilo na Brdu kot vedno v zadnjem letu dni, ko se je reprezentančna krivulja začela vzpenjati, vzdušje zelo dobro. Jedro ekipe ostaja nespremenjeno, čeprav seznam vendarle ni povsem tak, kot je bil jeseni. »Na spisku ni več Luke Zahovića in Mihe Zajca, ki sta bila pet let stalnica v reprezentanci. Od te akcije veliko v smislu novosti ne pričakujem, zanimivo bo, ker bo zelenica v Stožicah prvič na preizkusu šele na dan tekme, niti Portugalska na njej ne bo trenirala,« v novi epizodi podkasta VAR travnato podlago na nacionalnem štadionu, o kateri je bilo v minulih tednih prelitega veliko črnila, izpostavlja Jernej Suhadolnik. Portugalce bo pričakala nova zelenica, kako kakovostna bo, bo znano na dan tekme.

Kek je v minulih dneh razkril, da so Malto za prvega tekmeca izbrali zaradi specifičnega sloga igre, ki spominja na igro Danske in Srbije, prvih nasprotnic Slovenije na euru. Predvsem Danska je Sloveniji v Kobenhavnu povzročala veliko preglavic, zato Kekova argumentacija ni presenetljiva. »Nekih čudežev ne moremo pričakovati. Malta igra s tremi branilci, v praksi to pomeni s petimi zadaj, Malta doma se lahko izkaže za trd oreh in Kek bo lahko preizkusil sistemske rešitve,« še dodaja Suhadolnik.

Tudi Slovenija v Stožicah ne bo brez zvezdnikov. Foto Jože Suhadolnik

Za navijače, ki nogomet spremljajo bolj podrobno, bo tekma s Portugalsko nekaj posebnega zaradi novega vala talentov, ki imajo odmevne vloge v največjih evropskih klubih (Manchester United in City, Barcelona, Milan, …). »Portugalska je v nogometnem smislu fenomen, kljub temu, da njihovi klubi finančno ne morejo konkurirati najboljšim na svetu, vedno znova sestavijo širok in zelo kvaliteten reprezentančni kader. Njihov slog igre me navdušuje, ta generacija sodi med top 5 reprezentanc v Evropi,« o reprezentanci, ki jo številni vidijo kot resnega kandidata za naslov evropskega prvaka, pravi Siniša Uroševič.

Ni dvoma, da je glavni magnet za gledalce, tekma je bila razprodana v hipu, Cristiano Ronaldo. »Je eden od najboljših 10 igralcev vseh časov in splača se ga videti v živo. Kdor ima rad nogomet, je lahko navdušen nad priložnostjo, a ga vidi v igri, kako komunicira s soigralci, kako se ogreva. Tekma je bolj nagrada za Slovence kot prava generalka za euro, trenutno imajo Portugalci vsaj 10 igralcev, ki so boljši od Ronalda,« je prepričan Suhadolnik.

A tudi Slovenci niso brez svojih adutov, v napadu po Evropi dobro igra še nekaj nogometašev, ki niso na Kekovem spisku, med njimi tudi adut Sočija Martin Kramarič. »Mislim, da ga Matjaž podrobno spremlja, vprašanje pa je, če ga potrebuje. Dobro je za Martina, da napreduje, če bo želel resno kandidirati za reprezentanco, bo verjetno moral prestopiti v močnejšo ligo. Dve leti osame se ruski ligi vendarle poznata, kvaliteta ni več takšna, kot je bila, čeprav je denarja še vedno dovolj,« meni Gorazd Nejedly.

