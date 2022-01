Portugalska in Ukrajina prvi polfinalistki EP

Branilka naslova Portugalska in Ukrajina sta prvi polfinalistki evropskega prvenstva v futsalu na Nizozemskem. Portugalci so v prvem polfinalu izločili debitantko Finsko s 3:2, podprvaki iz let 2001 in 2003 Ukrajinci pa so s 5:3 odpravili polfinalista zadnjih dveh EP Kazahstan.

V torek bosta na sporedu še tekmi Rusija – Gruzija in Slovaška – Španija. Rusi so bili evropski prvaki leta 1999, Gruzijci in Slovaki so debitanti, Španci pa so bili prvaki stare celine v letih 1996, 2001, 2005, 2007, 2010, 2012 in 2016.

Polfinale bo 4. februarja, finale in tekma za tretje mesto pa 6. februarja.

Slovenija je v skupini B tekmovanje končala v petek, ko je izgubila proti Finski z 1:2. Pred tem je igrala še neodločeno s Kazahstanom in Italijo. Na koncu je zasedla 13. mesto.