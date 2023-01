Posebna sladica za zvezdnika Reala: Temu se reče rojstnodnevna torta!

Luka Dončić, tudi sam nekdanji član madridskega ponosa, je pri 33-letnem vezistu Toniju Kroosu celo tako priljubljen, da so mu bližnji za rojstni dan, ki ga je proslavil v sredo, naročili torto, na kateri so bile poleg dresa Dallas Mavericks s številko 77 tudi košarkarska žoga in številke 60-21-10, ki simbolizirajo decembrsko simultanko Dončića v ligi NBA, ko je v dvoboju z New York Knicks kot prvi v zgodovini na eni tekmi zbral 60 točk, 21 skokov in 10 asistenc.

»Temu se reče rojstnodnevna torta! Res cenim vsa vaša današnja sporočila,« je poleg fotografije s torto zapisal Kroos.

Dončić mu je odgovoril z dvema stoticama in simboli ognja, med spletnimi čestitkami pa so bile tudi tiste madridskega košarkarskega zvezdnika Sergia Llulla in enega najbolj kontroverznih teniških upokojencev Borisa Beckerja.